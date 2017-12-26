|Правительство направило 11 млн грн на помощь семьям погибших и раненных воинов АТО
|26.12.2017 14:43
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Кабинет министров Украины выделил почти 10,7 млн грн на единоразовую денежную помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников антитеррористической операции (АТО). Об этом свидетельствует распоряжение КМУ № 965 от 20 декабря, передает .
Согласно документу, средства выделены Министерству социальной
политики из резервного фонда государственного бюджета.
Семьям 6 погибших выплатят суммарно 4 млн 343 тыс. грн (помощь выплачивается в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных на дату гибели). А семьям 23 воинов, которые получили инвалидность, в зависимости от группы выплатят:
• I группа — 1 человек — 421 тыс. грн
(250 прожиточных минимумов для трудоспособных);
Напомним, Кабмин выделил из резервного фонда 1,4 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим участникам Майдана.