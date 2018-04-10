Испанский воспитатель “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу предстоящего поединка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против “Ливерпуля”, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

“Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч — создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать. Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно”, — заявил испанец.

По мнению Гвардиолы его коллектива стоит продолжать идти к цели даже в случае пропущенного гола от “мерсисайдцев”.

“Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось, нужно играть дальше и создавать еще”, — добавил тренер “горожан”.

Отметим, что команде Гвардиолы нужно играть разницу в три гола после первого матча с “Ливерпулем” на “Энфилде” (0:3).

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”.

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