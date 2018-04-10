Национальная женская сборная Украины провела свой очередной поединок в отборочном турнире ЧМ-2019. На этот раз украинки в городе Выборг встречались с мощной сборной Дании, которая является вице-чемпионом Европы, сообщает со ссылкой на сайт ФФУ.

Со стартовым свистком хозяйки ожидаемо завладели инициативой и начали планомерно расшатывать оборону украинок.

Особенно донимала “сине-желтым” капитан данок Пернилле Хардер. Однако первые 45 минут встречи гости надежно сыграли в защите, позволив лишь однажды, в заключительной части тайма, побеспокоить своего голкипера Екатерину Самсон. Сане Троельсгор элегантным пасом вывели на свидание, но вратарь потянула сложный удар.

Подопечные Владимира Ревы тоже не отсиживались в обороне и при первой же возможности опасно контратаковали. Во второй половине увеличилось жесткой борьбы, датчанки пытались фланговыми передачами обострять игру. На 55-й минуте “сине-желтые” получили право на угловой, который едва не воплотили в гол Козыренко и Апанащенко — их удары были заблокированы почти на линии ворот.

Хозяйки опасно ответили на 63-й и 66-й минутах, и снова в центре внимания была Троельсгор. Давление сборной Дании на ворота Самсон постоянно рос. На 70-й минуте украинский голкипер в сногсшибательном прыжке вытащил мяч из “девятки”.

Вообще отрезок с 70-й по восьмидесятых минуту был для украинок очень тяжелым, и на 78-й минуте датчанки все же воплотили свое преимущество в забитый мяч. Украинский не удержали в штрафной Сане Троельсгор, и та головой пробил точно в угол — 1:0.

Украина: Самсон Портной Василюк, Филенко, Басанская, Андрущак, Апанащенко (к), Химич, Андрухив (Хаванська, 77), Овдийчук, Козыренко (Калинина, 69).

Отметим, что сейчас в таблице группы 4 европейской зоны отбора ЧМ-2019 ситуация следующая: Швеция первая — 12 очков (4 матча), Дания вторая — 9 (4), Украина третья — 7 (4), Венгрия четвертая — 4 (6) Хорватия последняя — 2 (6).

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