Президент США Дональд Трамп назвал “позором” обыск, который ФБР провело в офисе его адвоката Майкла Коэна, передает со ссылкой на Associated Press.

“Это позорная ситуация”, — сказал американский руководитель журналистам.

Трамп отметил, что это “охота на ведьм” и “атака на нашу страну”. При этом подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера он назвал “наиболее противоречивой группой людей”.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что ФБР провело обыск в офисе адвоката президента США и конфисковал документы, включая переписку Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира