|Трамп прокомментировал обыск в офисе своего адвоката
|10.04.2018 04:57
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Президент США Дональд Трамп назвал “позором” обыск, который ФБР провело в офисе его адвоката Майкла Коэна, передает со ссылкой на Associated Press.
“Это позорная ситуация”, — сказал американский руководитель журналистам.
Трамп отметил, что это “охота на ведьм” и “атака на нашу страну”. При этом подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера он назвал “наиболее противоречивой группой людей”.
Напомним, газета The New York Times сообщила, что ФБР провело обыск в офисе адвоката президента США и конфисковал документы, включая переписку Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).
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