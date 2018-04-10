Агенты ФБР провели обыск в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Майкла Коэна, передает .

Разрешение на проведение обыска дала прокуратура Нью-Йорка по запросу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Как считает газета, обыски, бесспорно, не связаны непосредственно со следствием, которое ведет Мюллер, но могут быть основаны на информации, которую он узнал и передал нью-йоркским прокурорам.

“Сегодня управление федерального прокурора по нью-йоркскому округу Южный Манхэттен выполнило серию ордеров на обыск и конфисковало конфиденциальные сообщения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами”, — заявил Стивен Райан. “Сотрудники федеральной прокуратуры сообщили мне, что действия в Нью-Йорке, частично, были сделаны по поручению управления спецпрокурора Роберта Мюллера”, — добавил адвокат.

Агенты ФБР изъяли переписку Коэна с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.

“Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск абсолютно неуместным, это привело к ненужному изъятия защищенных сообщений между клиентами и адвокатом”, — приводит слова адвоката Стивена Райана NBC News.

Напомним, президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокуроры Роберту Мюллеру, который проводит расследование по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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