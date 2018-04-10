Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта.

Об этом он заявил журналистам перед встречей с американским военным руководством, передает РИА Новости.

«Мы примем решение сегодня вечером или вскоре после этого… Мы не можем позволить, чтобы это происходило в нашем мире, особенно когда мы способны остановить это с помощью силы США», − отметил Трамп.

Он заявил, что США обладают «самыми великими вооруженными силами в мире» и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе.

«Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена близко Дамаска», − подчеркнул американский руководитель.

Также он указал, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на применение химических веществ в Сирии.

«У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», − отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, президент США сообщил, что этот вопрос «проясняется».

«Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы (на этот счет)», − сказал американский руководитель.

Отметим, в СМИ появилась информация, что США приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о применении химоружия режимом Асада. Также стало известно, что американский эсминец подошел к сирийским территориальным водам в Средиземном море.

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