В понедельник утром в Атланте было совершено покушение на боксера Флойда Мейвезера, в результате чего был ранен его охранник. Об этом сообщает со ссылкой на AJC.

“Кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в одну из машин кортежа”, — говорится в сообщении.

Охранник боксера получил ранение в ногу. Его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

По данным полиции Атланты, Мейвезер находился в одном из автомобилей кортежа и не был ранен.

“После выстрела кортеж боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время”, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе прошлого года прежний чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер техническим нокаутом победил чемпиона UFC Конора Макгрегора.

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