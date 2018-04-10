Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов уклонилась от ответа на вопрос, считают ли США, что именно Израиль нанес авиаудар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс, передает .

“Я могу говорить только от имени американского правительства. В настоящее время Соединенные Штаты не осуществляют никаких авиаударов по объектам в Сирии. Пока больше сказать ничего не могу”, - заявила она чиновник.

Не стала Сандерс отвечать и на вопрос, был ли Вашингтон “заранее предупрежден правительством Израиля или любой другой страны о намерении осуществить авиаудар”.

Напомним, массированный ракетный удар был нанесен в ночь на понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По данным источника сирийского информационного агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по военному аэродрому Т-4 несколько ракет из воздушного пространства Ливана. В результате есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность за это на Израиль.

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