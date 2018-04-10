Накануне своего визита в Берлин президент Украины предостерег Германию по проекту строительства трубопровода "Северный поток-2", передает со ссылкой на .

"Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России, введение экономической и энергетической блокады по отношению к Украине, что масштабно нам повредит", - заявил Порошенко интервью изданию Handelsblatt.

Порошенко добавил, что Россия является ненадежным партнером в энергетическом секторе. Альтернативным решением он назвал модернизацию действующего транзитного газопровода, который проходит через Украину. Порошенко убежден, что развитие газотранспортной структуры может обойтись без миллиардных инвестиций.

"Просто спросите у нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов долларов в "Северный поток-2", - сказал Порошенко.

27 марта Германии дала дозволение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Таким образом, получены необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км.

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