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Чим знову розсердила Меган Маркл Єлизавету ІІ?
25.10.2019 06:23
93-річна Єлизавета II дуже незадоволена поведінкою 38-річної Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі. Про це свідчать кадри із зустрічі королеви з Вищим комісаром Гренади в Великобританії кішів Грант.

Її Величність влаштувала аудієнцію у вітальні Букінгемського палацу. Там знаходиться столик, на якому Єлизавета II зберігає портрети членів сім'ї. Найбільш уважні помітили, що знімок герцогів Сассекських зник, і залишилися лише фото онуків королеви і кадр з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

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Портрет Меган і Гаррі ще стояв на столику монарха в липні цього року. На кадрах із зустрічі Єлизавети II і Бориса Джонсона фото красується в білій рамці поруч з іншими.

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Одні користувачі не побачили в відсутності фото таємного сенсу, порахувавши, що королева просто переставила знімок. Однак більшість впевнені, що таким чином Єлизавета II показала своє відношення до Меган і Гаррі після їх недавніх заяв про відносини в королівській родині і рішення боротися з пресою.

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