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Боевики за сутки 35 раз открывали огонь на Донбассе – штаб АТО
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10.04.2018 05:44
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9 апреля оккупанты применяли гранатометы, минометы, пулеметы и
вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских
военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото:
Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 10
апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на
донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и
вооружение БМП возле Широкино, Лебединского, Водяного,
Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного, Авдеевки,
Гнутово, Первомайского, Невельского, Песок, Павлополя, шахты
"Бутовка" и Пищевика.На луганском направлении оккупанты применяли
гранатометы в районе Светлодарска, Катериновки и Луганского,
говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1917015844975879
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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