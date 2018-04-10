Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов, сообщает со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

По данным ведомства, речь идет о поставках ракет Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II. В контракт включены логистика, подготовка персонала, техническое сопровождение и другие услуги.

“Это будет помогать достижению военных целей Катара путем предоставления дополнительных возможностей его новом вертолетному парку AH-64Е (вертолет Apache — ред.). APKWS предоставит Катару недорогой высокоточный ударный потенциал, уменьшая сопутствующий убыток и расширяя возможности для контртеррористических операций ... Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе”, — говорится в сообщении.

Сообщение об одобрении возможной продажи оружия появилось накануне визита в Вашингтон эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани, которого во вторник примет в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Напомним, в марте текущего года американский руководитель принял в своей резиденции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. Вскоре было объявлено о разрешении на поставку королевству партии самоходных гаубиц на общую сумму 1,31 миллиарда долларов.

В последние месяцы отношения между Катаром и Саудовской Аравией, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр-Рияд и его союзники (Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты) 5 июня 2017 разорвали дипломатические отношения с властью в Дохе, а также сухопутный, морской и воздушное сообщения с Катаром, обвинив их в поддержке терроризма. Кроме того, контингент катарских войск подлежит выведению из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хусит. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией Братья-мусульмане и палестинским движением ХАМАС. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира