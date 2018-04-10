Не утихают трансферные слухи вокруг Лунина. Президент луганской "Зари" Евгений прокомментировал возможный трансфер голкипера, передает со ссылкой на .

"Игроки, которые приходили к нам из Днепра, сначала подписали контракты на два года, но они уже переподписаны. К концу этого сезона новый договор должен подписать Лунин. Мне очень приятно, когда мне говорят, что моего футболиста хочет подписать , Милан, , но хотелось бы увидеть хотя одну официальное предложение. Пока все на уровне слухов, которые раздувают агенты ", - передает слова президента "Футбол24".

назвал сумму, которую ему предлагали за молодого кипера.

"Последнее предложение, о котором я знаю, было около 6-7 миллионов фунтов. Так, предложение было от английского клуба. Эта сумма хорошая, но мы смотрим на клуб. Хотим сделать пиар для Украины, что здесь можно хорошем европейском клуба купить приличного футболиста ", - сказал Геллер

Пился разгромного поражения от "" главный тренер "Зари" попросил оставить в покое Лунина и меньше о нем вспоминать.

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