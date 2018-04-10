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Спецпрокурор Мюллер расследует выплату $150 тыс. Пинчука фонду Трампа – СМИ
10.04.2018 05:52
В сентябре 2015 года фонд тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа получил пожертвование за выступление американского миллиардера на форуме "Ялтинская европейская стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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