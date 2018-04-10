В 2021 году руководитель «Украинского выбора» Виктор Медведчук может стать президентом Украины, заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире канала «Еспресо» 8 апреля.

Он подчеркнул, что на президентских выборах 2019 года могут победить популистские силы, пишет Гордон.

«Не будем их сейчас персонифицировать. Лидеры этих популистских сил будут говорить то же самое, что они говорят сейчас: что нужно договариваться, что Запад не может нам помочь, он только выдвигает нам условия, что нам нужно прекращать войну с Россией и что эта война не прекращалась, потому что украинская власть не хотела ее прекращать, потому что она на ней обогащалась, а на самом деле можно обо всем договориться», – сказал Портников.

Журналист добавил, что лидеры этих популистских сил поедут в Москву договариваться о завершении вооруженного конфликта на Донбассе, после чего будет поставлен вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, так как в 2019 году жители оккупированного Донбасса не имели возможности голосовать.

Он прогнозирует, что досрочные выборы могут пройти в 2020–2021 году. Большинство получат пророссийские силы.

«И тогда на президентских выборах, которые будут назначены новым парламентом, потому что он сместит этого популиста (которого изберут весной 2019 года. –

По его мнению, в них примет участие один кандидат, которого поддержит большинство украинцев.

«А все остальные кандидаты – в вышиванках – подставные. И они будут кричать, что готовы воевать с Россией до последнего украинца, и все будут над ними смеяться. Потому что настоящий народный выдвиженец, герой, любимец, человек, договорившийся с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным. –

Портников добавил, что «это человек, который еще в 2004 году был выбран в Кремле в качестве президента Украины». Он уточнил, что говорит о Медведчуке.

«Если не удастся сохранить государствосозидающий курс и если популистские силы (при этом не имеет значения, кто их будет персонифицировать) победят на президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины станет Виктор Медведчук», – прогнозирует журналист.

Он не исключает, что руководитель «Украинского выбора» может стать президентом даже не в результате выборов.

«Возможно, он уже будет премьером в правительстве национального единства. Возможно, президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, а он, как председатель Верховной Рады (кстати, его очень легко избрать на эту должность), начнет выполнять обязанности. Вот вам и вся история. Очень просто», – сказал Портников.

По его мнению, Медведчук активно готовится стать президентом Украины.

Очередные парламентские и президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Медведчук заявлял, что в выборах президента участвовать не собирается, а в парламентских, наверное, будет.

По данным СМИ, он является кумом Путина.

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