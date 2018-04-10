Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета безопасности ООН обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в сирийском городе Дума. С аналогичными утверждениями выступили поспреды Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатра и Карен Пирс, возлагая ответственность за кровавую химическую атаку в сирийском городе Дума на партнеров Сирии Россию и Иран, передает .

“Только настоящее чудовище могло сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы спасти людей от химической атаки. У этого чудовища нет совести и его шокируют даже фотографии пострадавших детей. Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стесняется этих фотографий”, — сказала Хейли.

Постпред США также заявила, что в Сирии находятся военные Ирана и России, а власти РФ непременно спонсиру.т режим Башара Асада.

“Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость восторжествовала. Этот момент войдет в историю как тот, когда Совбез ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей Сирии. В любом случае США ответят”, — сказала Хейли.

В свою очередь постпред Франции Франсуа Делатра отметил, что “Силы России как наземные, так и воздушные, находятся в Восточной Гуте. И в недавней химической атаке в Думе Россия приняла непосредственное участие”.

Он напомнил, что общий механизм расследования ООН и ОЗХО ранее уже обнаружил применения зарина и хлора “как минимум в четырех случаях”.

“Великобритания поддерживает заявления представителей Франции и США, ответственность за кровавые события и применения химического оружия лежит на партнерах Сирии в России и Иране. Россия, в частности в рамках ООН, пытается совершить раскол запада и востока, позиционируя себя как жертву”, — сказала Пирс.

Также постпред Великобритании назвала сочувствие России жителям Сирии “крокодиловыми слезами”.

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