Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Совбез проголосовать по проекту резолюции о применении химического оружия в Сирии 11 апреля, передает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что резолюция заложит основу для расследования химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте (Сирия, пригороды Дамаска), в которой, по сообщениям СМИ, погибли как минимум 70 человек.

Напомним, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура выступил с предостережением, что ситуация вокруг применения химического оружия против населения Думы в Восточной Гуте, приближает мировые державы к прямой конфронтации.

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