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Синоптик призвала украинцев к осторожности из-за повышенной пожароопасности
10.04.2018 06:12
Синоптик призвала украинцев к осторожности из-за повышенной пожароопасности В Украине теплая весенняя погода способствует распространению пожаров.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Сухая солнечная погода — это прекрасно, но не забывайте, что все имеет две стороны, как минимум. Нынешняя ситуация может помогать распространению пожаров даже от маленького неразумного поджога, которые так любят делать весной люди», — объяснила она.

По ее словам, тепло пока не собирается уходить из Украины — и нужно быть не только благодарными, но еще и осторожными.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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