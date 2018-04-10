Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Сухая солнечная погода — это прекрасно, но не забывайте, что все имеет две стороны, как минимум. Нынешняя ситуация может помогать распространению пожаров даже от маленького неразумного поджога, которые так любят делать весной люди», — объяснила она.

По ее словам, тепло пока не собирается уходить из Украины — и нужно быть не только благодарными, но еще и осторожными.

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