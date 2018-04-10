США поддерживают контакт с КНДР и готовятся провести двустороннюю встречу на высшем уровне в мае или в начале июня

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о подготовке встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном и выразил надежду на достижение соглашения для отказа КНДР от ядерного оружия.

"Мы поддерживаем связь с представителями Северной Кореи. Мы проведем встречу с (лидером КНДР - ИФ) в мае или начале июня", - сказал он в ходе встречи с членами своей администрации в Белом доме.

"Я думаю, что обе стороны проявят огромное уважение, и я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению по денуклеаризации Северной Кореи", - отметил президент.

"Я надеюсь, что (после этой встречи - ИФ) отношения (между США и КНДР - ИФ) будут отличаться от тех, которые строились между нами в течение многих лет", - сказал он.

По словам Д.Трампа, другие президенты США "должны были" улучшить отношения с Северной Кореей, "но не сделали этого".

"Они решили, что не смогут этого сделать, но если бы это было проделано пять, десять, двадцать лет назад, это было бы гораздо проще, чем сейчас", - добавил он.

В прошлом месяце президент США объявил о готовности провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года.