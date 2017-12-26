В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» быстрый политик рассказал о «цели» безвиза.

Беглый экс-депутат Верховной Рады, сепаратист Игорь Марков в эфире российского ТВ отличился скандальным заявлением о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом, информирует еizvestia.com.

В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» Марков заявил, что целью безвиза было превратить Украину в «европейский бордель».

«Вы, когда говорите об этом прекрасном безвизе, поясняйте, кем работает вот эта огромная масса людей. Знаете, почему голландцы голосовали против соглашения об ассоциации? Подавляющее большинство женщин голландских проголосовало. Мы все видим европеек… Страшненькие… Голландские и европейские женщины крайне боятся притока красивых славянских женщин в Европу. Поэтому там 80% голландок побежали на участки голосовать против», — заявил быстрый политик.

Также Марков начал делать намеки, «в качестве кого красивые девушки туда едут?»

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На вопрос Соловьева «Теперь вы (Украина – ред.) экспортируете жен?», Марков уверенно воскликнул «Да!»

«Страна-торговец людьми. Сделали европейский бордель из страны», — заявил он.

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