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Си Цзиньпин пообещал, что Китай расширит доступ на свой рынок
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10.04.2018 06:16
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Пекин готов существенно снизить тарифы на импорт автомобилей,
заверил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин сообщил, что в
Китае могут открыть "порты свободной торговли" Фото: EPA Глава
государства заверил, что Пекин готов существенно снизить
тарифы на импорт автомобилей и может открыть "порты свободной
торговли с китайской спецификой".Си Цзиньпин отметил, что в течение
прошедших 40 лет ВВП Китая рос в среднем на 9,5% в год, а объем
внешней торговли в долларовом выражении – на 14,5%."Китайский
народ вырвался из лишений и бедности, сейчас он получает
достаточное обеспечение и живет умеренно процветающей
жизнью", – констатировал председатель КНР.По его словам,
за указанное время более 700 млн китайцев преодолели нищету.До
этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай "должен
покончить с недобросовестной торговлей", убрать барьеры и взимать
только взаимные пошлины.22 марта глава Белого дома поручил офису
торгового представителя Штатов и министерству финансов
составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким
образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в
отношениях с Пекином.Посольство Китая в США предостерегло
Вашингтон от торговой войны. "Китай будет сражаться до конца, чтобы
защитить свои законные интересы всеми необходимыми
способами", – заверили дипломаты.2 апреля Государственный
совет КНР повысил пошлины на 128 наименований американской
продукции, в частности, на фрукты и свинину.
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