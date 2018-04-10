Пекин готов существенно снизить тарифы на импорт автомобилей, заверил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин сообщил, что в Китае могут открыть "порты свободной торговли" Фото: EPA Глава государства заверил, что Пекин готов существенно снизить тарифы на импорт автомобилей и может открыть "порты свободной торговли с китайской спецификой".Си Цзиньпин отметил, что в течение прошедших 40 лет ВВП Китая рос в среднем на 9,5% в год, а объем внешней торговли в долларовом выражении – на 14,5%."Китайский народ вырвался из лишений и бедности, сейчас он получает достаточное обеспечение и живет умеренно процветающей жизнью", – констатировал председатель КНР.По его словам, за указанное время более 700 млн китайцев преодолели нищету.До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай "должен покончить с недобросовестной торговлей", убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины.22 марта глава Белого дома поручил офису торгового представителя Штатов и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.Посольство Китая в США предостерегло Вашингтон от торговой войны. "Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", – заверили дипломаты.2 апреля Государственный совет КНР повысил пошлины на 128 наименований американской продукции, в частности, на фрукты и свинину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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