На континентальном первенстве между 18-летних волейболистов в своей группе, соревнования которой проходят в словацком городе Пухов, украинская команда одержала первую победу, сообщает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

В поединке с командой хозяев турнира “сине-желтые” продемонстрировали волейбол значительно лучшего качества по сравнению с первыми двумя турами. Наладив удачный прием, они сразу же поставили соперников в неудобное положение, поскольку не давали тем праздновать локальные успехи даже после верующих, казалось, ударов. Сами же в атаках свои шансы использовали почти безупречно — 3: 2 (25:16, 28:26, 20:25, 25:27, 15:11).

Таким образом, сборная Украины получила на турнире свою первую победу — 2 очка в турнирной таблице и 5-тасходинка з6-ти в группе 2.

Заметим, что к этому украинцы уступили сверстникам из Бельгии и Италии.

Добавим, что украинцы имеют шансы на третье место. Для этого необходимо обыграть в заключительных поединках Россию (11 апреля) и Францию ​​(12 апреля).

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