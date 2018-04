В США команда спецпрокурора Роберта Мюллера начала расследовать крупное пожертвование украинского миллиардера Виктора Пинчука в адрес фонда Дональда Трампа, сделанное до того как тот стал президентом. Об этом сообщает The New York Times. По данным СМИ, компания Trump Organization передала следствию документы, в которых говорится о пожертвовании на сумму $150 тысяч от украинского миллиардера Виктора Пинчука в 2015 году. Сумма была выплачена в обмен на 20-минутное появление Трампа на видео на конференции "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) в Киеве. Вклад оказался самым большим за 2015 год, не считая пожертвования самого президента США. Бывший руководитель отдела внутренних доходов, который контролирует налоги фонда Трампа, сказала, что платеж выглядел как попытка приобрести за деньги фактор влияния и был "необычной суммой за слишком короткую речь". Адвокат Трампа отказался комментировать ситуацию.

