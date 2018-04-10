Оккупанты открывали огонь на Донецком и Луганском направлениях с использованием 122-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб АТО.

Сводка Пресс-центра штаба АТО за сутки 9 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций сил АТО при этом и в дальнейшем применяя вооружение запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли наши позиции в районе Широкино и Лебединского, а из 120-мм минометов — дважды близко Водяного. Также по защитникам Лебединского агрессор открывал огонь из 82- мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме того, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика и Каменки, вооружение БМП — близко Водяного, снайперское оружие — неподалеку Песков, а стрелковое оружие — по защитникам Гнутово, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты «Бутовка».

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим укреплениям близко Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.

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В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Наши защитники доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

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