США примут односторонние меры против власти в Дамаске, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг использования боевых отравляющих веществ в Сирии 7 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает .

“Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю или как момент, когда Совет Безопасности ООН выполнила свой долг, или продемонстрировала полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют”, — сказала американский дипломат.

При этом США призвали Совет Безопасности ООН вновь создать независимый механизм расследования обстоятельств химических атак в Сирии.

“Мы уже представили и распространили в Радбезе проект резолюции, которая требует обеспечения неограниченного гуманитарного доступа к населению Думы. Мы также призываем Совет немедленно создать снова по-настоящему профессиональный и независимый механизм для расследования атак с применением химического оружия в Сирии. Мы надеемся, что наши коллеги в Совете присоединятся к нам, как уже было раньше”, — сказала Хейли.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Совбез проголосовать по проекту резолюции о применении химического оружия в Сирии 11 апреля.

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