Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

«Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость существует. В истории запишут этот момент, когда Совет Безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует свое полное поражение в попытке защитить народ Сирии. В любом случае США дадут ответ», — сказала Хейли.

Напомним, Никки Хейли на заседании Совбеза ООН также заявила, что на руках у российского режима есть кровь сирийских детей. Она также добавила, что страны-члены ООН позволили России «подорвать авторитет организации».

Ранее гуманитарная организация «Белые каски» сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей — женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация «Союз медицинских организаций помощи Сирии» (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку «одной из самых ужасных» в истории Сирии.

Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое должно состоятся 9 апреля. МИД России и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией.

Отметим, что Украина входит в список стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Ратификация документа состоялась в 1998 году. Из 196 стран, которые могут войти в список, не присоединились к запрету химоружия Египет, Северная Корея, Палестина и Южный Судан.

Дума — это последний город, который удерживает сирийская оппозиция в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым также оказывают поддержку российские силы.

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