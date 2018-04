На Совбезе ООН обсудили ситуацию в Сирии после сообщений о химической атаке. Позиции России и стран Запада кардинально разнятся, сообщают РИА "Новости". Постпред РФ при ООН Василий Небензя завил, что проект резолюции США по химатакам в Сирии содержит некоторые "неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже". Проект резолюции "самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года". Члены Совета также "выражают храбрость привлечь виновных к ответственности". В тоже время Россия поддержала идею проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. "В отношении независимого механизма расследования — мы тоже за то, чтобы он был", — заявил Небензя. Россия еще в январе распространила проект резолюции СБ ООН, который просит "учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI)". Василий Небензя также отверг обвинения в адрес Сирии и России в химической атаке. По его словам, российские специалисты не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора в сирийской Думе. Он сказал, что ни один локальный житель не подтвердил факта химической атаки, а в местную больницу не обращались пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами. Также не были обнаружены тела погибших в результате отравления. Небензя утверждает, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер и данный факт необходимо объективно расследовать, не пренебрегая принципом презумпции невиновности. В тоже время, посол США в ООН Никки Хейли, заявила, что целью США является привлечь к ответственности "чудовище, которое сбросило химическое оружие на людей в Сирии", сообщает "Голос Америки". "У монстра ответственного за эти атаки нет совести", - зайявила Хейли. "Их не шокируют даже фото мертвых детей. Российский режим, чьи руки полностью в крови сирийских детей, не чувствует стыда за фото его жертв. Мы уже пробовали их так пристыдить. Давайте не игнорировать роль России и Ирана в убийственном разрушении, которое осуществляет режим Башара Асада", - заявила Хейли. Химическая нападение в Думе была чудовищна, но военное вмешательство Запада лишь продлит страдания Сирии, пишет на страницах The Guardian британский журналист Саймон Дженкинс. Автор статьи не подвергает сомнению утверждение о виновности Асада в убийстве мирных жителей, однако напоминает, что Соединённые Штаты и их союзники сами не стесняются применять "аморальные" виды вооружений. "Усугублять или не усугублять — только такой выбор сейчас есть у Запада в Сирии. Сколько бы ни было игры на публику, оптимистической риторики и периодических бомбардировок — всё это не помешает режиму Асада на пути к победе в гражданской войне. Сейчас уже должно быть бесспорно, что каждая унция помощи, которую Запад предоставлял сирийской оппозиции, начиная с 2011 года, лишь продлевала агонию страны. Семь лет назад западные разведки и западные СМИ объявляли, что Башар Асад вот-вот падёт. Это было неверно. С тех пор нерешительная интервенция была хуже, чем никакой интервенции вообще. Внешнее вмешательство в гражданские войны на Ближнем Востоке никогда не приносило плодов — если не считать смерти и разрушения. На прошлой неделе Асад применил ядовитый газ в удерживаемой повстанцами Думе — этому предшествовало непрестанное зарубежное осуждение предыдущих случаев применения химических бомб. Когда в прошлом году после их применения на сирийскую авиабазу Шайрат обрушились 59 американских ракет, результат явно был нулевой. Режимам, воюющим за своё существование, нет дела до осуждения или тонкостей международных договоров. Как и их покровителям — в данном случае России и Ирану. Они видят только циничный внешнеполитический успех в ближайшем будущем. Всемирное соглашение 1997 года о химическом оружии стало шагом вперёд в вопросе определения «приемлемых» форм убийства на войне. Его недостаток заключался в том, что у маленьких, бедных стран запасы были больше. И они не могли понять, чем их хлор и зарин так уж отличаются от ужасных натовских кассетных бомб и белого фосфора. Фотографии задыхающихся детей выразительно смотрятся на телеэкране, но по крайней мере есть шанс, что эти дети выживут. А фрагментов тел людей, разорванных на куски фугасными снарядами, мы не видим никогда. Бесчеловечность присуща любому убийству гражданского населения на войне. Есть что-то отдельно отвратительное в ударах по жилым районам под Дамаском. Но Запад, как бы он это ни отрицал, тоже так поступает. Летом прошлого года наблюдатели Airwars заключили, что при падении Мосула погибло более 8 тысяч гражданских лиц — главным образом, от непременно неразборчивых иракских, американских и британских ракет. Даже Пентагон признаёт, что убил в Ираке и Сирии сотни гражданских лиц. Как говорит британский командующий генерал-майор Руперт Джонс, гибель гражданских — «цена, которую ты платишь» за бои в городах. Асад бы согласился. Законы войны окутаны лицемерием, во многом из-за того, что их пишут победители. США до сих пор не подписали конвенцию о запрете кассетных бомб замедленного действия — одного из самых аморальных видов оружия в истории. Лишь в прошлом году они были сняты с производства. Весь этот спор не о морали, а только о степенях непристойности. Сирийская война закончится только тогда, когда Асад победит. Сколько ни мечи громы и молнии, сидя в мягком кресле, это ничего не изменит. А потом мы все можем обсудить, как осудить его. На данный же момент военное вмешательство Запада совершенно бессмысленно. Мы должны избавиться от привычки пытаться управлять миром." - Пишет The Guardian. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



