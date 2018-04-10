руководитель КНДР Ким Чен Ын провел заседание членов правящей Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались возможные результаты диалога с США, а также развитие межкорейских отношений накануне встречи глав КНДР и Южной Кореи, запланированной на 27 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, Ким Чен Ын поднял ряд “стратегических и тактических вопросов”, которые должны быть проработаны его однопартийцами. Агентство France-Presse в свою очередь отметил по этому поводу, что таким образом руководитель КНДР впервые официально обсудил возможный разговор с Вашингтоном.

Напомним, согласно сообщению газеты The Wall Street Journal, Пхеньян заверил Вашингтон в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения.

В начале текущего года на фоне проведения в Пхенчхане Олимпийских игр наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позже стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого с северокорейским лидером может встретиться президент США Дональд Трамп, который выразил надежду на то, что его личная встреча с Ким Чен Ыном состоится в мае или в начале июня.

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