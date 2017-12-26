|"Я твоя киця": Настя Каменських заінтригувала таємним коханим (ФОТО)
|26.12.2017 14:47
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На фото, яке з'явилося в Інстаграмі зірки, Каменських позує за столом суддів шоу "Х-Фактор" у яскравому малиновому гольфі з блискучої шкіри. Образ зірки доповнює яскравий макіяж та елегантний "хвостик" на потилиці.
"Я твоя кішечка...", - підписала фото Настя і одразу ж "нарвалася" на коментарі фанів, які хочуть дізнатися, кому ж присвятила зірка цей допис? Невже у 30-річної Насті з'явився коханий?
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