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"Я твоя киця": Настя Каменських заінтригувала таємним коханим (ФОТО)
26.12.2017 14:47
Шанувальникам, особливо тим, які слідкують за життям Насті Каменських ледь не з лупою, дай лише натяк і пліток не оберешся: принаймні, так сталося напередодні, коли зірка опублікувала звабливе селфі.

На фото, яке з'явилося в Інстаграмі зірки, Каменських позує за столом суддів шоу "Х-Фактор" у яскравому малиновому гольфі з блискучої шкіри. Образ зірки доповнює яскравий макіяж та елегантний "хвостик" на потилиці.

"Я твоя кішечка...", - підписала фото Настя і одразу ж "нарвалася" на коментарі фанів, які хочуть дізнатися, кому ж присвятила зірка цей допис? Невже у 30-річної Насті з'явився коханий?

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