Украины впервые пригласили на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки.

Встреча начнется 22 апреля, сообщил "Европейской правде" посол Украины в Канаде , передает со ссылкой на .

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и о том, как развернуть мир к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелой, но критически необходимого разговора, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения. мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки ", - говорит дипломат.

Украина впервые будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии G7, говорит .

Руководитель украинского Павел Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христе Фриланд.

Лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против из-за ее агрессивные действия в Украине. В G7 добавили, что готовы снять санкции с , если она выполнит обязательства. Решение кризиса в Украине требует выполнения Минских соглашений всеми сторонами.

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