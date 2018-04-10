Спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, изучает обстоятельства выплаты украинским миллиардером Виктором Пинчуком 150 тыс. долларов благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе расследования Мюллера, передает .

Согласно их данным, речь идет о документах, которые группа компаний Trump Organization ранее предоставила по запросу спецпрокурора. Среди документов есть подтверждение того, что в сентябре 2015 Пинчук пожертвовал фонду Трампа 150 тыс. долларов за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве. По данным издания, Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, с 2006 года пожертвовал более 13 млн долларов в фонд Билла и Хиллари Клинтон.

Добровольные пожертвования со стороны Пинчука “вызывают интерес, потому что направляются во время предвыборной кампании, исходят от иностранного гражданина и похожи на попытку приобрести влияние”, приводит газета мнение бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса. Он назвал пожертвования “необычно большой суммой денег за такое короткое выступление” Трампа.

Как пишет издание, Трамп подвергался критике за то, что использовал средства в благотворительном фонде для личных целей. В 2007 году магнат за 20 тыс. долларов из фонда купил свой портрет.

Ещё до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им должности в Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все его компании под эгидой главной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями.

С мая 2017 Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году со стороны Москвы. На данный момент в рамках рассмотрения команда Мюллера допросила менее 2 российских олигархов, обвинения предъявлены 19 лицам, между которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

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