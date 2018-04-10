Об этом заявляют родственники жертв авиакатастрофы, передает Дождь.

Дочь одной из погибших Юлия Синицына записала видео, в котором рассказала, что 6 апреля была на месте крушения, чтобы положить цветы к мемориалу.

«Когда я шла по полю, я увидела большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел», — рассказала она.

По словам женщины, территория не огорожена, туда можно свободно пройти, а представители каких-либо служб там не дежурят. Синицына обратилась в Следственный комитет РФ и полицию.

Позже Юлия сообщила, 9 апреля сотрудники МЧС побывали на месте крушения и собрали то, что смогли найти. Женщина говорит, что поиски должны проводить поисковые собаки с кинологами, поскольку фрагменты тел очень маленькие.

О том, что на месте падения Ан-148 остались останки погибших, также рассказала вдова погибшего в авиакатастрофе ярославского бизнесмена Алексея Никитченко.

«Нам наврали: сказали, что все фрагменты тел собрали. Что на каждого погибшего приходится по 180 фрагментов. Нам вообще никого не дают похоронить, либо говорят, хоронить только одну десятую! Пока только провели 1/10 по генетической экспертизе. Но когда родственники поехали, то увидели останки тел, которые просто так лежали на земле! Какой-то кошмар! Мы не знаем, куда обратиться и как такое можно было допустить», — рассказала она изданию «Ярославский регион».

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