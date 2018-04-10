Лидер КНДР обсудил в политбюро ЦК Трудовой партии намеченные саммиты с Южной Кореей и США

На состоявшемся заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) северокорейский руководитель затронул вопрос о его намеченных встречах с лидерами Южной Кореи и Соединенных Штатов, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что на состоявшемся в понедельник заседании Ким Чен Ын обсудил с коллегами по партии "развитие отношений между Севером и Югом в настоящее время и перспективы диалога КНДР-США".

Северокорейский руководитель выступил с докладом "о развитии нынешней ситуации на Корейском полуострове", в котором коснулся также саммита с Южной Кореей, запланированного на 27 апреля, информирует ЦТАК.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о подготовке встречи с Ким Чен Ыном и выразил надежду на достижение соглашения для отказа КНДР от ядерного оружия.

"Мы поддерживаем связь с представителями Северной Кореи. Мы проведем встречу с (лидером КНДР - ИФ) в мае или начале июня", - сказал он в ходе встречи с членами своей администрации в Белом доме.

Президент отметил: "Думаю, что обе стороны продемонстрируют взаимное уважение, и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению по денуклеаризации Северной Кореи".