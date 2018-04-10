Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал проект газопровода «Северный поток-2» «троянским конем» для Евросоюза и угрозой полномасштабной войны для Украины.

Андрей Коболев в интервью DW предупредил об угрозе раскола в ЕС из-за «Северного потока-2», информирует svodka.net.

«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться», — подчеркнул Коболев. Ценой за запуск «Северного потока-2» будет «раскол в Евросоюзе», полагает он.

По мнению главы «Нафтогаза», для достижения этой цели Москва применит тактику «разделяй и властвуй». «Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола», — объяснил Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» также озвучил «гипотезу» о том, почему Россия с помощью «Северного потока-2» и «Турецкого потока» хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. «Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния», — заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий «превышает 50 процентов в случае прекращения транзита».

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Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он. «Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане», — добавил глава «Нафтогаза». По его оценке, такие действия Москвы обойдутся Киеву в три с лишним млрд долларов и «где-то между двумя и тремя процентами ВВП».

Отметим, что «Северный поток 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, является расширением «Северного потока». Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу. О согласии на строительство «Северного потока — 2» на своих территориях уже заявили земля Мекленбург-Передняя Померания в Германии и Финляндия.

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