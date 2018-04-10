Российский писатель Эдуард Лимонов назвал "нахлебниками" миллиардеров Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга и других пострадавших от ограничительных мер США. Лимонов: Весь романтический ореол вокруг олигархов надут искусственно Фото: EPA Публицист напомнил, что миллиардеры Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг и другие из-за падения акций их компаний лишились значительной части капитала."Мне их не жалко. Я бы у них все отобрал. И вы их не жалейте. Они ведь по сути не наши. Не воспринимайте их как российских. Деньги, говорят, не пахнут. Наличные пахнут, и крепко, но что еще о деньгах интересно, что у их обладателей нет Родины. Весь романтический ореол вокруг олигархов надут искусственно, их личное участие в деятельности предприятий, которые они захапали по блату в период залоговой приватизации – воспето зря", – пояснил Лимонов.Писатель назвал указанных бизнесменов "нахлебниками"."Не верьте той лапше, которую класс буржуазии вешает вам на уши, якобы существуют страшно работающие на благо нас всех миллиардеры, просто изнывающие на работе. На самом деле, того, что достается им, идет в их карманы, они не заслуживают. Крупнейшие российские предприятия, получены ими были по бросовым ценам. Их спешно продавала власть, просто всучивала и впаривала в любые частные руки, чтобы создать класс собственников в стране", – заверил он.Лимонов отметил, что президент США Дональд Трамп, одобрив санкции, поступил "как стопроцентный американский патриот, обыкновенный цукин сын".Писатель предположил, что глава Белого дома вытеснил российских бизнесменов с рынка США "под шумок" дела об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.9 апреля на фоне падения российского фондового рынка и ослабления курса рубля состояние ряда бизнесменов, попавших в санкционные списки, сократились почти на $12 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что лимонов писатель сша бизнесменов Теги: мир