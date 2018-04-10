Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы безопасности, в том числе борьбу с террористической группировкой “Исламское государство”. об этом сообщает со ссылкой пресс-службу оборонного ведомства.

В результате проведенных переговоров стороны “подчеркнули приверженность стратегическому партнерству” между двумя странами и обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с ИГ.

Стороны также обсудили работу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и необходимость снижения напряженности между странами региона для того, чтобы США могли взаимодействовать с ними для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Напомним, Госдепартамент США одобрил возможной продаже Катара пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов.

Как ранее сообщал , в марте текущего года американский руководитель принял в своей резиденции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. Вскоре было объявлено о разрешении на поставку королевству партии самоходных гаубиц на общую сумму 1,31 миллиарда долларов.

В последние месяцы отношения между Катаром и Саудовской Аравией, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр-Рияд и его союзники (Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты) 5 июня 2017 разорвали дипломатические отношения с властью в Дохе, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив их в поддержке терроризма. Кроме того, контингент катарских войск подлежит выведению из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хусит. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией Братья-мусульмане и палестинским движением ХАМАС. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира