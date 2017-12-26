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Полиция рассказала, что предполагаемое орудие убийства Тупака было выброшено
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26.12.2017 14:49
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Американская полиция заявила, что пистолет, который назвали
предполагаемым орудием убийства рэпера Тупака, умышленно выбросили
правоохранители. Оружие, из которого убили Тупака, все еще не
найдено Фото: 2pac / Facebook Об этом сообщает TMZ.Пистолет
считался пропавшим, но полицейские рассказали, что в 2013году была
проведена экспертиза оружия с оценкой вероятности убийства пулей из
него рэпера.Предполагали, что пистолет был использован для еще
одного преступления, совершенного в Лас-Вегасе. После того как
выяснилось, что Шакур не мог быть убит этим "Глком", его
выбросили.Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов
всех времен.Справка. Рэпер Тупак Шакур был застрелен в ночь на 7
сентября 1996 года. Произошло это около отеля в пригороде
Лас-Вегаса (штат Невада). Убийцы так и не были найдены.Тупак Шакур
умер 13 сентября 1996 года от внутреннего кровотечения вследствие
полученных огнестрельных ранений.
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