Американская полиция заявила, что пистолет, который назвали предполагаемым орудием убийства рэпера Тупака, умышленно выбросили правоохранители. Оружие, из которого убили Тупака, все еще не найдено Фото: 2pac / Facebook Об этом сообщает TMZ.Пистолет считался пропавшим, но полицейские рассказали, что в 2013году была проведена экспертиза оружия с оценкой вероятности убийства пулей из него рэпера.Предполагали, что пистолет был использован для еще одного преступления, совершенного в Лас-Вегасе. После того как выяснилось, что Шакур не мог быть убит этим "Глком", его выбросили.Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен.Справка. Рэпер Тупак Шакур был застрелен в ночь на 7 сентября 1996 года. Произошло это около отеля в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада). Убийцы так и не были найдены.Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от внутреннего кровотечения вследствие полученных огнестрельных ранений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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