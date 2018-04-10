Президент России Владимир Путин подписал приказ о выплате единоразовых материальных выплатах украинским предателям — военным и сотрудникам внутренних дел Украины, которые остались в Крыму после российской оккупации полуострова.

Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, выплаты произведут в 2018 году постоянно проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года военнослужащим и сотрудникам, которые состояли на службе в Вооруженных силах Украины, органах безопасности внутренних дел Украины.

Среди условий для выплат – получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, приобретенного на службе.

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