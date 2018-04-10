|Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в мае
|10.04.2018 07:00
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Два предпраздничных дня, 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.
Четыре официальных выходных украинцы будут иметь с 28 апреля по 1 мая. Выходные приурочены ко Дню труда. В субботу, 5 мая, украинцы будут отрабатывать за 30 апреля.
День победы, 9 мая, будут праздновать в среду. Украинцы будут иметь один день выходных.
Еще один официальный выходной — праздник Троицы. В нынешнем году приходится на воскресенье, 27 мая. Понедельник, 28 мая, также будет выходным.
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