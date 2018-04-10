Так, фондовые индексы рухнули на 8–11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,7–4%. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12–20%. Еврооблигации российских эмитентов в понедельник упали на 1–3%, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в «черный понедельник» 3 марта 2014 года из-за новости о предстоящем референдуме в Крыму.

При этом участники рынка отмечают, что не сразу оценили масштаб бедствия. И только в понедельник увидели всю катастрофичность, когда стартовали большие продажи.

«Российские бумаги вновь попали в число «токсичных», держать которые категорически запрещено»,— отмечает трейдер западного банка.

При этом эксперты не ждут дальнейшего снижения на рынке.

В частности, по словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александра Данилова, паническая распродажа долговых бумаг российских компаний, не попавших в санкционный список, будет иметь ограниченный эффект.

«Госбанки и так уже под санкциями — они фондируются в основном за счет депозитов, а внешние долги постепенно гасят. Банкам и компаниям, у кого доступ к международным рынкам сохранился, вероятно, будет дороже там занимать, но не у всех есть в этом потребность», — объяснил он.

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