Постоянный представитель США при ООН Никки Нейли заявила, что Россия и режим Басара Асада ответственны за гибель сирийских детей.

На экстренном заседании в связи с химической атакой в городе Дума в Сирии Хейли подчеркнула, что на руках России – «кровь сирийских детей».

«Настоящие чудовища. Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стесняется фотографий пострадавших детей. Мы не должны забывать о российской роли в разрушительной политике Асада», – отметила посол.

Она также отметила, что страны-члены ООН позволили России подорвать авторитет организации.

«Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применению химического оружия в Сирии – ред.)», – добавила Хейли.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

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