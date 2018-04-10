Для большинства жителей ОРДЛО это их «страна», «республика», «освобожденное пространство», где все свои. «Укров» и других запугали и выгнали. Вокруг лишь «республиканцы», «граждане новороссии», свои, родные, на 50% разбавленные ихтамнето-бурято-осетинами.

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И вот живут себе «новоросы» в идеальном мире, где все свои. «Владеют» предприятиями, землей, имеют «народные суды», «полицию», «армию». В общем, идиллия. Нет чужих, нет опасностей. Вся опасность в Украине и «гей-Европе». Что интересно, но в опасные страны, в Украину, Польшу, Германию и США, «новоросы» страдательно едут не только на заработки и беженцами от войны. Нужно как-то рассказать об этом подробнее. А вот в ОРДЛО идеальный мир, созданный в 2014 году по отмашке России местными коллаборантами, путинвведистами. Сейчас большинство из них шипит – мы не этого хотели. Но тогда они строили свой идеальный мир, где все свои и нет врагов. А еще же скрепы. То есть абсолютно верующий, православный и морально скрепный народ живет в «сране» «наварасии», информирует svodka.net.

Как же живется в идеальном мире «наварасии» ее строителям? Понятное дело, что заложникам, тем, кто не согласен с «политикой» оккупанта и коллаборанта, живется тяжко. Но, как живется самим «строителям» «навараского скрепного коммунизма», тем, кто шел на рыфырендумы, помогал опочлению, орал «на Киев», «на Берлин», рассказывал о ядерной бомбе, упавшей на Донецк? Как почитаешь их группы в соцсетях, так действительно «навараский рай». Зарплата 10 000 рублей у шахтера, после 10-50 тысяч гривен. Зарплата учителя 5 000 рублей. Это после укропских 8 000 гривен. Комендантский час. Алкаши. Наркоманы. Нет законов. Нет судов. «Укропы» молчат, боятся. «Наварасы» «правят миром». Слава богу, что своим, закрытым миром зоны.

Читая сводки из зоны, официальные сводки, террористических так называемых «мгб» и «мвд», думайте о том, что война, она идет не за Донбасс, а за то, чтобы «наварасия» не была по всей Украине. Показывая жизнь ОРДЛО, мы не сбрасываем со счетов оккупантов, мы лишь подчеркиваем влияние местного населения на происходящие в ОРДЛО процессы. Как вы думаете, обнуление морали накроет любую оккупированную территорию, или все же воспитание, гражданская позиция, любовь к своей стране и дому, человечность, культурные и моральные ценности смогут спасти общество от «обамбасивания» или «отриколоривания»? Как показала ситуация в ОРДЛО, все моральные принципы сразу были забыты именно теми, кто «хачу в СССР, пабагатому, путин введи, расия великая страна». От оккупанта не ждешь ничего хорошего, это понятно, что ждать от равного с тобой по гражданству в случае оккупационной опасности?

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Сводки «мвд лнр»:

— Сотрудники «народной милицией» Ровеньковского района ОРЛО задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении, «добычей» которого стала бутылка водки.

— «Сотрудники» «народной милиции» Антрацитовского района ОРЛО задержали мошенника. Мужчина брал с людей предоплату за выполнение строительных работ, после чего исчезал с деньгами.

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2 апреля 2018 года в дежурную часть обратился гражданин 1981 года рождения. Мужчина заявил о том, что в конце марта 2018 года по месту жительства неизвестный мужчина, под предлогом выполнения строительных работ, завладел деньгами в сумме 7000 российских рублей. Житель Антрацита давал объявление о том, что изготавливает и устанавливает кованые решетки, двери и другие изделия из металла, после чего брал деньги с заказчика в качестве предоплаты и исчезал.

— Двое мужчин в городе Снежное ОРДО украли двух индюков, чтобы приготовить себе закуску.

К «полицейским» Снежнянского отделения обратился локальный житель с заявлением о том, что из его сарая неизвестные злоумышленники украли двух индюков, чем нанесли убыток в сумме на три тысячи 500 рублей. Правоохранители выяснили, что ворами оказались местные, ранее судимые жители 1977 и 1994 года рождения, которые ведут аморальный образ жизни, промышляют случайными заработками, злоупотребляют спиртными напитками.

— 26 марта 2018 в 15-20, к «правоохранителям» ОРЛО обратилась гражданка Шикова Валентина Васильевна, 1943 г.р., проживающая: г. Алчевск, ул. Гмыри, 37-А/23, с заявлением о том, что 26.03.2018 в 12-00, в районе школы № 16 на ул. Гагарина г. Алчевска, неизвестный мужчина, путем рывка, открыто завладел ее полиэтиленовым пакетом, в котором находились деньги в сумме 100 руб. РФ, паспорт на ее имя.

— 12 марта .2018 в 12-30, в «народную милицию» ОРЛО поступило сообщение гражданина Лютова Николая Валериевича, 1976 г.р., проживающего: г. Стаханов, ул. Серафимовича, 25-А, о том, что в 2014 году он охотно передал в народное ополчение ЛНР свой а/м ВАЗ-21051, г/н ВВ34-53АО, который до настоящего времени ему не возвращен.

— 19 марта 2018 в 12-10, к «правоохранителям ОРЛО обратилась гражданка Кужелева Алла Алексеевна, 1957 г.р., проживающая: г. Антрацит, ул. Шмидта, 4/4, с заявлением о том, что 04.07.2014, неустановленные лица в военной форме с автоматическим оружием, с адреса: город Антрацит, ул. Орджоникидзе, 21/3, забрали ее сына гражданина Кужелева Василия Анатольевича, 1977 г.р., который до настоящего времени не дает о себе знать. Приметы гр. Кужелева В.А.: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 174 см, лицо овальное, глаза серые, уши средние, волосы светло русый, короткие. Особые приметы: на животе шрамы 10 см. и 5 см. Был одет: спортивные штаны темно-синего цвета, с белыми полосками по бокам, резиновые шлепанцы черного цвета.

— 27 марта 2018 в 12-45, в «милицию» ОРЛО обратилась гражданка Резниченко Лилия Николаевна, 1985 г.р., проживающая: город Луганск, ул. Оборонная, 1/132, с заявлением о том, что 27.03.2018, примерно в 12-30, неустановленное лицо, путем повреждения замка входной двери, проникло в помещение финансового центра ФЛП «Юрьев», расположенного по адресу: пос. Юбилейный, ул. Артема, 12-А, откуда совершило кражу денег в сумме 50000 грн. и 70000 руб. РФ.

— 27 марта 2018 в 07-30 по месту жительства гражданина Лаврищева Андрея Юрьевича, 1967 г.р., проживающего: город Луганск, ул. Кольцевая, 7-А, обнаружены и изъяты 182 патрона калибра 7,62 мм, 9 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 9 мм, 1 гранату Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 4 выстрела ВОГ-25, 1 электродетонатор, 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, 600 г пластида, 1650 г пороха.

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