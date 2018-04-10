Большинство продуктов в Украине оказались все же дешевле, чем в Польше. В частности, украинцы все еще платят гораздо меньше за макароны (18 грн против 80) , яйца (27 грн против 56 грн), курятину (60 против 155), овощи и курятину украинцы платят вдвое дешевле,

Килограмм свежего мяса и сыра в Украине и Польше стоят практически одинаково.

Значительно дороже в Украине оказались растворимый кофе и ультрапастеризованное молоко.

Цены на некоторые продукты (за кг) в пересчете на гривны

В GfK Ukraine уточнили, что потребительская панель домохозяйств в Украине работает с 1999 года и исследование охватывает 4 тыс. семей страны, которые ежедневно отчитываются о своих покупках более чем по 90 группам товаров ежедневного потребления. При этом потребительская панель в Польше, открытая в 1990-м, на сегодня охватывает 8 тысяч домохозяйств. И эти исследования показали: если в Украине на продукты уходить большая часть среднемесячных расходов семьи, то в Польше эта доля меньше более чем в два раза.

Это совсем неудивительно, если вспомнить о зарплатах в наших странах. Напомним, что минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн (до вычета налогов), средняя (по последним доступным данным Госстата) – 7828 грн.

При этом минимальная зарплата в Польше составляет 12 злотых в час, то есть при 40-часовой рабочей неделе – порядка 2100 злотых в месяц. Что по сегодняшнему курсу составляет около 16170 грн, то есть сумма «минималки» более чем вчетверо выше чем в Украине.

При этом украинцы на заработках в Польше, как правило, работают по 12 часов с одним выходным и зарабатывают в месяц минимум вдвое больше польской минималки — 30-40 тыс. грн в месяц.

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