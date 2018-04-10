Андрей Головачев

Где-то в середине 2014г. я написал небольшую статью о том, что Украина это внешне унитарная, но внутренне расколотая в культурном отношении страна. И два события - расстрел Небесной сотни и трагедия 2 мая в Одессе - усугубили этот раскол до опасных масштабов.

Я также написал, что страна будет оставаться расколотой и ее будут периодически сотрясать политические и социальные потрясения до тех пор, пока не будет раскрыта и опубликована вся правда об этих событиях.

Причем не так важна правовая оценка и наказание всех виновных, а именно установление такой правды, которую будут готовы принять обе части страны.

Это, как говорят, в математике, необходимое условие примирения нации.

Будет ли этого довольно, мы не знаем, но это абсолютно необходимо.

Время показывает, что, похоже, я был прав.

Расстрел Небесной сотни и трагедия в Одессе никогда не будут забыты и общество будет возвращаться к ним снова и снова пока не получит честного ответа на вопросы:

"Кто стоял за организацией расстрела Небесной сотни и кто организовал трагедию в Одессе?".

Правда есть, она никуда не исчезнет,- в наше время такие вещи невозможно скрыть полностью, без следов, как бы кто не пытался.

Всякие попытки сцементировать украинское общество без честного ответа на эти вопросы обречены на провал.

Общество будет удерживаться силой, но не на основе доброй воли.

Я также написал тогда, что после расстрела Небесной сотни и трагедии в Одессе, Украина вступила в тяжелый многолетний период социальной турбулентности, потому что в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, честно ответить на эти вопросы невозможно.

Нынешняя власть на это не способна по понятным причинам. Зарубежные политэмигранты, жаждущие реванша и мести, также не смогут показать все стороны правды и их "правду" все равно не примет часть общества.

Приход к власти неангажированных людей, которые никак не связаны с данными событиями, то же невозможен.

Неоткуда им пока взяться! Участие в событиях спецслужб и политиков влиятельных зарубежных стран также делает задачу почти неразрешимой в ближайшие годы.

Но вода камень точит.

Дело Савченко и дело Бубенчика показывают, что в обществе совершенно не угасает требование на установление истинной картины двух трагедий.

Скорее наоборот- требование будет только увеличиваться.

Официальные объяснения нынешней власти и судебные процессы ,которые она проводит, на самом деле мало кого уже интересует.

Все понимают, что это чистой воды конъюнктура.

Но отказ нынешней власти называть правду будет стоить нам всем очень дорогой цены в последствии.

Политики будут постоянно использовать требование общества на правду, что будет приводить к социальному противостоянию.

Причем иногда волны будут столь сильными, что рано или поздно придет понимание , что общество уже невозможно объединить без раскрытия всей правды.

Возможно это будет через 20 лет или позже, и многие, кто должен понести наказание уже уйдут из жизни, но правда все равно будет раскрыта.

И будет дана уже не правовая оценка, а историческая. И это будет мучительно больно, и придется переписывать учебники истории, и снова переименовывать улицы.

Но это единственный путь к национальному согласию.

Других, увы, нет. Многие страны проходили через это. Придется пройти и Украине, если она захочет стать нормальной спокойной страной.

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