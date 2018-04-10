Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому делу – экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты в служебных целях – ФБР открыло в 2015 году. 28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило следствие.

За два дня до голосования экс-глава ФБР Джеймс Коми в письме американским конгрессменам сообщил, что новое расследование ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в адрес Клинтон бюро выдвигать не будет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира