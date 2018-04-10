Из-за реакции президента США Дональда Трампа на обыск у его
адвоката Майкла Коэна появились спекуляции, что глава Белого дома
может попытаться уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет The
Hill. СМИ предполагают, что Трамп может попытаться уволить
спецпрокурора Фото: ЕРА Как писали американские СМИ, изъятые во
время обыска материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей
порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми
Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с
президентом США.В разговоре с журналистами в
присутствии вице-президента Майкла Пенса и советника по
вопросам нацбезопасности Джона Болтона Трамп подчеркнул, что "это
настоящий позор... нападение на страну в прямом смысле". Как
пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава
Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на
предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической
партии о возникновении конституционного кризиса в таком
случае.Президент США назвал Мюллера и его команду "наиболее
предвзятой группой людей", указав, что они отказались расследовать
дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари
Клинтон.Мюллер приступил к расследованию возможных
связей между российским правительством и штабом нынешнего
главы Белого дома в мае 2017 года.
Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому
делу – экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты
в служебных целях – ФБР открыло в 2015 году. 28 октября
2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило
следствие.
За два дня до голосования экс-глава ФБР Джеймс Коми в письме
американским конгрессменам сообщил, что новое расследование
ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в
адрес Клинтон бюро выдвигать не будет.
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