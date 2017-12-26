|Теракт в Афганистане: 10 погибших
|26.12.2017 14:49
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Все жертвы - гражданскиеВ результате взрыва у здания афганской разведки в Кабуле в понедельник, 25 декабря, погибли 10 человек, еще 5 - травмированы.
Фото: EPA
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters .
Группировка заявила о своей ответственности за пропагандистскую сеть Amaq.
Сотрудники афганской службы безопасности заявили, что взрыв был вызван террористом-смертником, который подошел к въезду в агентство и активировал взрывное устройство.
Сообщается, что все жертвы - гражданские.
Напомним, что в результате нападения террориста-смертника в Афганистане погибли шесть гражданских лиц , еще 13 человек получили ранения.
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