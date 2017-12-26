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Теракт в Афганистане: 10 погибших
26.12.2017 14:49
Теракт в Афганистане: 10 погибших
Все жертвы - гражданские
В результате взрыва у здания афганской разведки в Кабуле в понедельник, 25 декабря, погибли 10 человек, еще 5 - травмированы.
Теракт в Афганистане: 10 погибших Фото: EPA

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters .

Группировка заявила о своей ответственности за пропагандистскую сеть Amaq.

Сотрудники афганской службы безопасности заявили, что взрыв был вызван террористом-смертником, который подошел к въезду в агентство и активировал взрывное устройство.

Сообщается, что все жертвы - гражданские.

Напомним, что в результате нападения террориста-смертника в Афганистане погибли шесть гражданских лиц , еще 13 человек получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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