Все жертвы - гражданские

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters .

Группировка заявила о своей ответственности за пропагандистскую сеть Amaq.

Сотрудники афганской службы безопасности заявили, что взрыв был вызван террористом-смертником, который подошел к въезду в агентство и активировал взрывное устройство.

Сообщается, что все жертвы - гражданские.