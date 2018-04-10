В ближайшее время овощи на рынках и на прилавках магазине не станут дешевле.

Снижение цен следует ожидать с началом нового урожая, передает со ссылкой на .

"Овощи сейчас не будут дешеветь. Посмотрим удешевления только до начала сбора нового урожая, когда первые овощи пойдут. С июня они опустятся в цене. Такого резкого роста цен, который был в первые три месяца, уже не будет ", - рассказывает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

За последние две недели капуста выросла в цене на 14%. Лук - на 18%.

В Украине за март на 50% подорожали белокочанная капуста и огурцы. Цена капусты выросла с 5 до 7,5 грн за кг в оптовых ценах, огурцов - с 40 до 61,6 грн. Также дешевеют большинство импортных фруктов.

На начало прошлого года все социальные продукты в Украине стоили дешевле, чем в Польше. К середине года значительная их часть сравнялась в цене. К концу 2017 года некоторые социальные продукты в Украине продавали дороже, чем в соседней стране.

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