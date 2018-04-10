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В ГСЧС предупредили о продолжении развития весеннего половодья в Украине
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10.04.2018 07:35
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о
возможном частичном затопленииотдельных хозяйственных сооружений и
населенных пунктов в Луганской области. Из-за потепления уже
подтопило жилые дома в Чернигове и Ахтырке Фото: dsns.gov.ua
"Подъем уровней воды составит на реках бассейнов Припяти,
средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы – 0,1 – 0,5 м с
выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская,
Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления
отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском,
Любешивском, Маневицком районах Волынской области", – говорится в
сообщении.Кроме того, подъем воды ожидается на реках бассейна
Десны, Северского Донца с выходом воды на пойму Десны в районе
города Новгород Северский и малых рек в Черниговской и Сумской
областях и последующим затоплением на реке Убидь, городе
Снов.Прогрозируется дальнейший перелив воды через дороги местного
значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в
Черниговском районе Черниговской области и достижения отметок
начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и
населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.Из-за
резкого потепления уже подтопило жилые дома
в Чернигове и Ахтырке.
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