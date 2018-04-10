В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о возможном частичном затопленииотдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Луганской области. Из-за потепления уже подтопило жилые дома в Чернигове и Ахтырке Фото: dsns.gov.ua "Подъем уровней воды составит на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы – 0,1 – 0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области", – говорится в сообщении.Кроме того, подъем воды ожидается на реках бассейна Десны, Северского Донца с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород Северский и малых рек в Черниговской и Сумской областях и последующим затоплением на реке Убидь, городе Снов.Прогрозируется дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области и достижения отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.Из-за резкого потепления уже подтопило жилые дома в Чернигове и Ахтырке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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