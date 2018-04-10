Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа самолета погибли. Польская делегация летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященный 70 годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году.

Самолет Ту-154М выполнял рейс из Варшавы в Смоленск. При заходе на посадку в сложных метеорологических условиях при невыясненных обстоятельствах опустился на критически малую высоту (ниже уровня взлетно-посадочной полосы). Задел левым крылом березу на высоте 4 метра от уровня земли и разбился на расстоянии 350-500 м от начала посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный. Экипаж до последних секунд жизни боролся за спасение пассажиров и самолета.

Рассматриваются все версии: сбой навигационного оборудования, ошибки экипажа, неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолета, операции российских спецслужб, а также их комбинации. Авиадиспетчеры Беларуси предупреждали о неблагоприятных условиях для посадки в Смоленске и предлагали приземлиться в Минске, но экипаж все-таки решил садиться в Северном. На борту самолета был президент Польши Лех Качиньский вместе со своей женой, председатель Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, руководитель Института Национальной памяти Януш Куртыка, экс-президент Польши Рышард Качоровский, председатель Генерального штаба Польши Францишек Гонгора и много других чиновников. Всего погибло 96 человек.

5 августа 2014 суд Варшавы вынес решение, согласно которому Польша возобновит расследование катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском. В прошлом году польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне «Смоленск-Северный» с «бессознательного» на «сознательное» доведение ими экипажа президентского самолета Ту-154М к авиакатастрофе.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира