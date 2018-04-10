В понедельник, 9 апреля, сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыск в офисе личного адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщил адвокат Коэна Стивен Райан, передает The New York Times .

"Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка провела обыск и изъяла личную переписку между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера", - сказал он.

Райан уточнил, что, скорее только, обыск не был напрямую связан с расследованием Мюллером дела о вмешательстве Российской Федерации в выборы президента США, и назвал его "ненужным". Он добавил, что Коэн сотрудничает с властями, он уже передал тысячи документов следователям из Конгресса, которые расследуют вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах Америки.

Также источник, знакомый с ходом обыска, сообщил, что одним из вопросов, которые интересовали сотрудников Федерального бюро расследований, были выплаты порноактрисе.

Во время обыска была изъята электронная переписка, налоговые документы и коммерческая документация.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что реакция Тегерана на выход США из ядерного соглашения будет сильнее , чем считает глава американского государства Дональд Трамп, и он об этом "пожалеет".

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